Ига Швёнтек вышла в финал Мастерса в Риме

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В полуфинале соревнований она обыграла чемпионку US Open – 2021, третью ракетку мира американку Кори Гауфф.

Рим. 1/2 финала

Ига Швёнтек — Кори Гауфф 6:4, 6:3

Встреча Швёнтек с Гауфф продлилась 1 час и 48 минут. В её рамках Швёнтек один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Гауфф три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За титул в Риме Швёнтек, которая выигрывала данный турнир в 2021 и 2022 годах, сразится с победительницей матча Арина Соболенко — Даниэль Коллинз.