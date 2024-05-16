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Ига Швёнтек: Я просто постараюсь продемонстрировать в финале свой лучший теннис
Польская теннисистка поделилась ожиданиями от финального матча
Фото: Sporting News
Четырёхкратная чемпионка турниров серии Большого шлема, первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась настроем на финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Даёт ли тебе дополнительную мотивацию тот факт, что ты пишешь теннисную историю?
Честно говоря, я не особо задумываюсь об этом, потому что это что-то слишком неосязаемое. Я просто живу своей жизнью день за днём. Без размышлений о статистике или истории. Я думаю, так проще. Это позволяет играть более раскованно и свободно.
Я просто постараюсь продемонстрировать в финале свой лучший теннис. Если я буду действовать спокойно и рассудительно, думаю, это будет лучше, чем если бы я уже думала о победе. Кто бы не вышел в финал, они обе отличные теннисистки. До победы ещё далеко. Впереди ещё много работы.
За титул в Риме Швёнтек сразится с победительницей матча Арина Соболенко — Даниэль Коллинз.
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