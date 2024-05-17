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Александр Зверев стал первым финалистом Мастерса в Риме
Немец добыл волевую победу
Фото: ATP Tour
Пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).
В полуфинале он одержал волевую победу над 32-й ракеткой мира чилийцем Алехандро Табило.
Рим. 1/2 финала
Алехандро Табило — Александр Зверев 1:6, 7:6 (7:4), 6:2
Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. За это время Зверев выполнил 10 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Табило семь эйсов, три двойных и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В финале турнира в Риме Александр Зверев сыграет с победителем противостояния между чилийцем Николасом Харри и американцем Томми Полом.
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