Александр Зверев стал первым финалистом Мастерса в Риме

Пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).

В полуфинале он одержал волевую победу над 32-й ракеткой мира чилийцем Алехандро Табило.

Рим. 1/2 финала

Алехандро Табило — Александр Зверев 1:6, 7:6 (7:4), 6:2

Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. За это время Зверев выполнил 10 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Табило семь эйсов, три двойных и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В финале турнира в Риме Александр Зверев сыграет с победителем противостояния между чилийцем Николасом Харри и американцем Томми Полом.