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Джокович получил уайлд-кард на турнир в Женеве

Теннис

Серб возьмет участие в соревнованиях накануне Ролан Гаррос

Джокович получил уайлд-кард на турнир в Женеве

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович выступит на турнире в Женеве (Швейцария) перед защитой титула на "Ролан Гаррос" — 2024, пишет 20min.ch.

Отмечается, что Джокович взял уайлд-кард, который ему предоставили организаторы.

Соревнования в Женеве пройдут с 19 по 25 мая. "Ролан Гаррос" стартует 26 мая.

Отметим, что в этом сезоне сербский теннисист выступил на четырёх турнирах, но не завоевал ни одного трофея.

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