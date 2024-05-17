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Джокович получил уайлд-кард на турнир в Женеве
Серб возьмет участие в соревнованиях накануне Ролан Гаррос
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович выступит на турнире в Женеве (Швейцария) перед защитой титула на "Ролан Гаррос" — 2024, пишет 20min.ch.
Отмечается, что Джокович взял уайлд-кард, который ему предоставили организаторы.
Соревнования в Женеве пройдут с 19 по 25 мая. "Ролан Гаррос" стартует 26 мая.
Отметим, что в этом сезоне сербский теннисист выступил на четырёх турнирах, но не завоевал ни одного трофея.
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