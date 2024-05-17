Джокович получил уайлд-кард на турнир в Женеве

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович выступит на турнире в Женеве (Швейцария) перед защитой титула на "Ролан Гаррос" — 2024, пишет 20min.ch.

Отмечается, что Джокович взял уайлд-кард, который ему предоставили организаторы.

Соревнования в Женеве пройдут с 19 по 25 мая. "Ролан Гаррос" стартует 26 мая.

Отметим, что в этом сезоне сербский теннисист выступил на четырёх турнирах, но не завоевал ни одного трофея.