Рафаэль Надаль проведет тренировку на центральном корте Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проведет тренировку на корте Филиппа Шатрие.

Надаль, который отложил поездку во французскую столицу на два дня, сегодня будет тренироваться на центральном корте "Ролан Гаррос". Он зарезервировал время с 18:00, чтобы проверить себя, посмотреть физическое состояние и подготовиться, прежде чем дать окончательный ответ.

Надаль, который приехал в Париж в сопровождении своей команды (Карлос Мойя, Марк Лопес и Густаво Маркаччо) и части своей семьи, прибывает на "Ролан Гаррос" после того, как провёл последние несколько дней на тренировках с Таллоном Грикспором в академии Надаля.

Ранее Надаль заявлял, что не готов выступать на "Ролан Гаррос".