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Элина Свитолина с победы стартовала на турнире в Страсбурге

Теннис

Украинская теннисистка продолжает борьбу за титул

Элина Свитолина с победы стартовала на турнире в Страсбурге

Фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на старте турнира WTA 500 во Франции. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Франции Диан Парри.

Страсбург, Франция. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) - Диан Парри (Франция) 6:3, 6:4

Матч продлился 1 час и 25 минут. За это время она сделала две двойные ошибки и реализовала пять из десяти брейкпоинтов. Для Свитолиной эта победа стала девятой подряд в Страсбурге.

Следующей соперницей украинки будет Клара Бюрель из Франции.

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Элина Свитолина
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