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Каспер Рууд назвал претендентов на титул чемпиона Ролан Гаррос — 2024

Теннис

Норвежец не оставил без внимания и молодых теннисистов

Каспер Рууд назвал претендентов на титул чемпиона Ролан Гаррос — 2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный финалист "Ролан Гаррос" (2022, 2023 годы), седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд назвал претендентов на титул чемпиона грядущего "РГ".

"Очевидно, что игроки приезжают на турнир с определённой уверенностью в себе, это очень важно в теннисе. Зверев, возможно, сейчас наиболее уверен в себе, поскольку он завоевал титул в Риме. У меня тоже были очень хорошие результаты в начале грунтового сезона, и я надеюсь, что смогу вернуть свою лучшую форму в Женеве и привезти её в Париж.

Да, это отличный шанс, но у нас есть и другие игроки, которые будут представлять угрозу. Алькарас и Синнер, если будут здоровы, а также Новак (Джокович). В моих глазах он по-прежнему является одним из главных фаворитов на "Шлемах", — сказал Рууд на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Женеве.

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Каспер Рууд
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