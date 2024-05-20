  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Эмма Радукану рассказала, почему отказалась от участия в квалификации Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмма Радукану рассказала, почему отказалась от участия в квалификации Ролан Гаррос

Теннис

Теннисистка продолжает готовиться к последующим турнирам

Эмма Радукану рассказала, почему отказалась от участия в квалификации Ролан Гаррос

Фото: Forbes

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open – 2021, 21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану объяснила, почему не стала участвовать в квалификации "Ролан Гаррос" — 2024.

В данный момент находится в Лондоне (Великобритания), где тренируется на харде, тем самым готовясь к дальнейшей части сезона.

"Для меня важно продолжать закладывать фундамент. Я использую это время на тренировочный и восстановительный блок перед травяным сезоном и последующими турнирами на харде, чтобы у меня была возможность оставаться в форме до конца года", — приводит слова Радукану The Times.

Квалификация "Ролан Гаррос" — 2024 пройдёт с 20 по 24 мая. Основной турнир стартует 26 мая.

По теме
yellow-arrow
Каспер Рууд назвал претендентов на титул чемпиона Ролан Гаррос — 2024
yellow-arrow
Элина Свитолина с победы стартовала на турнире в Страсбурге
yellow-arrow
Рафаэль Надаль проведет тренировку на центральном корте Ролан Гаррос
Эмма Радукану
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости