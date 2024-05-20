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Эмма Радукану рассказала, почему отказалась от участия в квалификации Ролан Гаррос
Теннисистка продолжает готовиться к последующим турнирам
Фото: Forbes
Чемпионка US Open – 2021, 21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану объяснила, почему не стала участвовать в квалификации "Ролан Гаррос" — 2024.
В данный момент находится в Лондоне (Великобритания), где тренируется на харде, тем самым готовясь к дальнейшей части сезона.
"Для меня важно продолжать закладывать фундамент. Я использую это время на тренировочный и восстановительный блок перед травяным сезоном и последующими турнирами на харде, чтобы у меня была возможность оставаться в форме до конца года", — приводит слова Радукану The Times.
Квалификация "Ролан Гаррос" — 2024 пройдёт с 20 по 24 мая. Основной турнир стартует 26 мая.
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