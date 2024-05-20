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Ролан Гаррос. Доминик Тим вышел во второй раунд квалификации

Теннис

Австриец добыл волевую победу

Ролан Гаррос. Доминик Тим вышел во второй раунд квалификации

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Австрийский теннисист, бывшая третья ракетка мира Доминик Тим вышел во второй круг квалификационного раунда "Ролан Гаррос" — 2024. В стартовом матче на турнире он в трёх сетах победил итальянского теннисиста Франко Агаменоне.

Ролан Гаррос. Квалификация. Первый круг

Доминик Тим — Франко Агаменоне 3:6, 6:3, 6:2

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. На счету Тима четыре подачи навылет, столько же двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных. Итальянский теннисист сделал один эйс, допустил пять двойных ошибок и выиграл два брейк-пойнта из девяти.

Соперником австрийца в матче второго круга будет финский теннисист Отто Виртанен.

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