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Дарья Снигур одержала победу в стартовом матче квалификации Ролан Гаррос
Украинка поборется за выход в остновную сетку соревнований
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Дарья Снигур с победы стартовала в отборочной сетке на Открытом чемпионате Франции. В первом круге квалификации она обыграла представительницу Греции Деспину Папамихаил.
Париж, Франция. Квалификация. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) - Деспина Папамихаил (Греция) 7:5, 6:2
В первом сете Снигур была впереди со счётом 5:1, однако не смогла удержать преимущество, проиграв четыре гейма подряд.
Напомним, что для украинской теннисистки это уже пятое участие в квалификации Ролан Гаррос.
Следующей соперницей Дарьи Снигур станет Оксана Селехметьева (-).
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