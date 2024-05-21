Дарья Снигур одержала победу в стартовом матче квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Дарья Снигур с победы стартовала в отборочной сетке на Открытом чемпионате Франции. В первом круге квалификации она обыграла представительницу Греции Деспину Папамихаил.

Париж, Франция. Квалификация. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) - Деспина Папамихаил (Греция) 7:5, 6:2

В первом сете Снигур была впереди со счётом 5:1, однако не смогла удержать преимущество, проиграв четыре гейма подряд.

Напомним, что для украинской теннисистки это уже пятое участие в квалификации Ролан Гаррос.

Следующей соперницей Дарьи Снигур станет Оксана Селехметьева (-).