Свитолина: Всегда напоминаю себе, что уже многого добилась в карьере

17-я ракетка мира из Украины Элина Свитолина высказалась о главных этапах в своей карьере.

"Когда я была 50-й ракеткой мира, я работала над тем, чтобы попасть в топ-10. Я верила, что, когда добьюсь этого, я не буду беспокоиться о результатах, рейтинге и тому подобном. Позже, когда я попала в топ-10, мне говорили, что я перестану думать об этом, когда попаду в топ-5. Я попала в топ-5, и ничего не поменялось.

Важно осознавать, чего вы достигли в своей карьере, несмотря на место в рейтинге. Я всегда следую процессу, напоминая себе, что уже многого добилась в своей карьере. Если завтра мне придётся завершить карьеру, я смогу жить спокойно и не быть такой суровой к себе", — приводит слова Свитолиной Punto de Break.