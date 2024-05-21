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Свитолина: Всегда напоминаю себе, что уже многого добилась в карьере
Украинская теннисистка рассказала о своих целях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
17-я ракетка мира из Украины Элина Свитолина высказалась о главных этапах в своей карьере.
"Когда я была 50-й ракеткой мира, я работала над тем, чтобы попасть в топ-10. Я верила, что, когда добьюсь этого, я не буду беспокоиться о результатах, рейтинге и тому подобном. Позже, когда я попала в топ-10, мне говорили, что я перестану думать об этом, когда попаду в топ-5. Я попала в топ-5, и ничего не поменялось.
Важно осознавать, чего вы достигли в своей карьере, несмотря на место в рейтинге. Я всегда следую процессу, напоминая себе, что уже многого добилась в своей карьере. Если завтра мне придётся завершить карьеру, я смогу жить спокойно и не быть такой суровой к себе", — приводит слова Свитолиной Punto de Break.
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