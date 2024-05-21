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WTA объявила о начале сотрудничества с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии
Вслед за АТР
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о начале многолетнего сотрудничества с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF).
Также отмечается, что фонд и WTA совместно будут работать на улучшение и развитие инициатив по поддержке игроков на всех уровнях.
Ещё до заключения данного соглашения стало известно, что с 2024 года на протяжении трёх лет Итоговый турнир WTA будет проводиться в Эр-Рияде.
"Мы рады приветствовать PIF в качестве глобального партнёра WTA и первого официального нейминг-партнёра рейтинга WTA. Вместе мы с нетерпением ждём возможности разделить путь наших талантливых игроков на протяжении сезона, поскольку мы продолжаем развивать этот вид спорта, вдохновляя большее число молодых людей заниматься этой игрой и привлекая болельщиков", — заявила генеральный директор WTA Ventures Марина Сторти.
Отметим, что о подобном сотрудничестве ранее, в феврале 2024 года объявила Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).
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