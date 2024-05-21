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Новак Джокович: Моя цель — провести больше одного матча в Женеве
Серб готов бороться за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович оценил свою готовность к предстоящим турнирам.
"С моей головой всё в порядке. Я нормально тренируюсь уже неделю. Завтра посмотрим, как у меня пойдут дела в матче. Я потратил много времени на физическую подготовку, чтобы развить в себе немного больше выносливости и силы, необходимых мне для участия в турнире "Большого шлема". Моя цель — провести больше одного матча в Женеве, а затем посмотрим, что произойдёт в Париже", — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" выступит на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) перед защитой титула на "Ролан Гаррос" — 2024.
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