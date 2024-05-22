  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рафаэль Надаль может продолжить теннисную карьеру в 2025-м году
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаэль Надаль может продолжить теннисную карьеру в 2025-м году

Теннис

Испанец может сыграть в стартовых турнирах 2025 года

Рафаэль Надаль может продолжить теннисную карьеру в 2025-м году

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль может остаться в теннисе в 2025 году. Об этом пишет Clay Tenis.

По информации источника, из-за того, что Надаль не смог сыграть должным образом в этом году из-за различных травм, испанский теннисист становится всё ближе к принятию решения продолжить играть в 2025-м. Сообщается, что сам Надаль намекал на это решение, когда говорил, что попрощался только с Мадридом, но не с другими турнирами грунта.

Напомним, в этом сезоне Надаль провёл 11 официальных матчей, в семи из которых одержал победу. Рафаэль уступил Джордану Томпсону в Брисбене (Австралия), Алексу де Минору в Барселоне (Испания), Иржи Легечке в Мадриде (Испания) и Хуберту Хуркачу в Риме (Италия).

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович: Моя цель — провести больше одного матча в Женеве
yellow-arrow
WTA объявила о начале сотрудничества с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии
yellow-arrow
Свитолина: Всегда напоминаю себе, что уже многого добилась в карьере
Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости