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Шесть украинских теннисисток заявлены в основную сетку Уимблдона-2024
Об этом говорится на официальном сайте турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
До старта основной части лондонского турнира "Уимблдон-2024" осталось больше месяца. Организаторы опубликовали заявку относительно тех, кто примет участие на этих соревнованиях. Шесть украинок попали в основную сетку, еще четырех ожидает квалификация.
Сеяными на нынешнем "Уимблдоне" будут три наши спортсменки: Элина Свитолина (17), Марта Костюк (20) и Даяна Ястремская (32). Также в основной сетке соревнований несеяными будут начинать Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Екатерина Байндль. В квалификации к основной части "Уимблдона-2024" будут играть Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева.
Добавим, что Элина Свитолина является действующей полуфиналисткой этого турнира: в прошлом году украинка остановилась в шаге от финала после поражения от Маркеты Вондроушовой.
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