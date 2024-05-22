Шесть украинских теннисисток заявлены в основную сетку Уимблдона-2024

До старта основной части лондонского турнира "Уимблдон-2024" осталось больше месяца. Организаторы опубликовали заявку относительно тех, кто примет участие на этих соревнованиях. Шесть украинок попали в основную сетку, еще четырех ожидает квалификация.

Сеяными на нынешнем "Уимблдоне" будут три наши спортсменки: Элина Свитолина (17), Марта Костюк (20) и Даяна Ястремская (32). Также в основной сетке соревнований несеяными будут начинать Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Екатерина Байндль. В квалификации к основной части "Уимблдона-2024" будут играть Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева.

Добавим, что Элина Свитолина является действующей полуфиналисткой этого турнира: в прошлом году украинка остановилась в шаге от финала после поражения от Маркеты Вондроушовой.