Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим уступил во втором круге квалификации "Ролан Гаррос".

Он в двух сетах проиграл соотечественнику Отто Виртанену, занимающему 156-е место в рейтинге ATP.

Доминик Тим — Отто Виртанен 2:6, 5:7

Отметим, что теннисисты провели на корте 1 час 45 минут. Доминик Тим реализовал два брейк-пойнта из четырёх, допустил пять двойных ошибок и выполнил один эйс. Отто Виртанен сделал три двойные ошибки, выполнил семь подач навылет и смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Напомним, Доминик Тим дважды играл в финале "Ролан Гаррос" (2018, 2019). Однако в этом году организаторы не дали ему WC на турнир.