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Каспер Рууд одержал победу во втором круге турнира категории АТР-250 в Женеве

Теннис

Норвежец добыл волевую победу

Каспер Рууд одержал победу во втором круге турнира категории АТР-250 в Женеве

Фото: Tennis World USA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22 мая завершился матч второго раунда грунтового турнира категории АТР-250 в Женеве (Швейцария). Седьмая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд обыграл австрийца Себастьяна Офнера.

Женева. Второй круг

Каспер Рууд — Себастьян Офнер 4:6, 6:2, 6:2

Матч продолжался 1 час 48 минут. Несмотря на первый проигранный сет Рууду удалось отыграться и завершить поединок в свою пользу. Норвежец выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку. Австриец не сделал ни одной двойной ошибки, но выполнил только одну подачу навылет. Рууд реализовал четыре из 11-ти возможных брейк-пойнтов, а Офнер два из двух.

Напомним, в качестве соперников тенниситы один раз уже встречались на корте в 2023 году в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде.

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Каспер Рууд
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