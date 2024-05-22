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Каспер Рууд одержал победу во втором круге турнира категории АТР-250 в Женеве
Норвежец добыл волевую победу
Фото: Tennis World USA
22 мая завершился матч второго раунда грунтового турнира категории АТР-250 в Женеве (Швейцария). Седьмая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд обыграл австрийца Себастьяна Офнера.
Женева. Второй круг
Каспер Рууд — Себастьян Офнер 4:6, 6:2, 6:2
Матч продолжался 1 час 48 минут. Несмотря на первый проигранный сет Рууду удалось отыграться и завершить поединок в свою пользу. Норвежец выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку. Австриец не сделал ни одной двойной ошибки, но выполнил только одну подачу навылет. Рууд реализовал четыре из 11-ти возможных брейк-пойнтов, а Офнер два из двух.
Напомним, в качестве соперников тенниситы один раз уже встречались на корте в 2023 году в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде.
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