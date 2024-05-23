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Маттео Берреттини пропустит Ролан Гаррос-2024
Теннисист не готов к пятисетовым матчам
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини не выступит на Открытом чемпионате Франции — 2024. Об этом спортсмен сообщил 23 мая, в социальных сетях.
"Несмотря на тренировки, вместе с командой я понял, что пока не готов проводить несколько пятисетовых матчей подряд. Я немного подожду, чтобы вернуться к соревнованиям уже на траве. Спасибо вам за постоянную поддержку. Я почти в строю, просто для этого нужно немного больше времени", — написал Берреттини.
Ранее итальянец снялся с грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия). О пропуске Открытого чемпионата Франции также сообщила американская теннисистка Джессика Пегула. Спортсменка не смогла быть в полной готовности к старту соревнований в Париже.
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