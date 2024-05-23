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Новак Джокович и Рафаэль Надаль могут встретиться в полуфинале Ролан Гаррос — 2024

Теннис

Турнир стартует 26 мая

Новак Джокович и Рафаэль Надаль могут встретиться в полуфинале Ролан Гаррос — 2024

фото - rolandgarros.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялась жеребьёвка основного этапа Открытого чемпионата Франции — 2024 среди мужчин. При успешном выступлении на турнире первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль могут встретиться в полуфинале "Ролан Гаррос" — 2024.

Соперником первой ракетки мира Новака Джоковича из Сербии в первом круге станет французский теннисист Пьер-Юг Эрбер (143-й в рейтинге ATP). Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 1/64 финала встретится с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

Напомним, один из турниров "Большого шлема" "Роллан Гаррос" начнётся 26 мая и завершится 9 июня.

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