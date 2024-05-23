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Джокович вышел в полуфинал грунтового турнира в Женеве
Серб в двухсетовом матче обыграл 27-ю ракетку мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).
В четвертьфинальном поединке Джокович обыграл 27-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора.
Женева. 1/4 финала
Новак Джокович — Таллон Грикспор 7:5, 6:1
Встреча Джоковича с Грикспором продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках 37-летний Джокович четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Грикспора четыре эйса, пять двойных ошибок и семь нереализованных брейк-пойнтов.
За выход в финал турнира в Женеве Джокович сразится с 44-й ракеткой мира 23-летним чехом Томашем Махачем.
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