  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович вышел в полуфинал грунтового турнира в Женеве
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович вышел в полуфинал грунтового турнира в Женеве

Теннис

Серб в двухсетовом матче обыграл 27-ю ракетку мира

Джокович вышел в полуфинал грунтового турнира в Женеве

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В четвертьфинальном поединке Джокович обыграл 27-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора.

Женева. 1/4 финала

Новак Джокович — Таллон Грикспор 7:5, 6:1

Встреча Джоковича с Грикспором продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках 37-летний Джокович четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Грикспора четыре эйса, пять двойных ошибок и семь нереализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Женеве Джокович сразится с 44-й ракеткой мира 23-летним чехом Томашем Махачем.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович и Рафаэль Надаль могут встретиться в полуфинале Ролан Гаррос — 2024
yellow-arrow
Маттео Берреттини пропустит Ролан Гаррос-2024
yellow-arrow
Каспер Рууд одержал победу во втором круге турнира категории АТР-250 в Женеве
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости