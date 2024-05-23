Джокович вышел в полуфинал грунтового турнира в Женеве

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В четвертьфинальном поединке Джокович обыграл 27-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора.

Женева. 1/4 финала

Новак Джокович — Таллон Грикспор 7:5, 6:1

Встреча Джоковича с Грикспором продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках 37-летний Джокович четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Грикспора четыре эйса, пять двойных ошибок и семь нереализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Женеве Джокович сразится с 44-й ракеткой мира 23-летним чехом Томашем Махачем.