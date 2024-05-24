Каспер Рууд пробился в полуфинал турнира в Женеве

Трёхкратный финалист турниров серии "Большого шлема", седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в полуфинальный раунд грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В четвертьфинальном матче Рууд одолел 20-ю ракетку мира представителя Аргентины Себастьяна Баэса.

Женева. 1/4 финала

Себастьян Баэс — Каспер Рууд 6:3, 3:6, 6:4

Встреча Рууда с Баэсом продлилась 2 часа и 4 минуты. В её рамках Каспер три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Себастьяна два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в финал соревнований в Женеве Рууд сразится с 56-й ракеткой мира 22-летним итальянцем Флавио Коболли.