Карлос Алькарас рассказал о своем здоровье накануне Ролан Гаррос

Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о самочувствии в преддверии Открытого чемпионата Франции.

"Что с предплечьем? Уже намного лучше. Тренировки проходят довольно хорошо и без какого-либо дискомфорта.

Я всё ещё немного боюсь сильно бить с форхенда. Думаю, это пройдёт через некоторое время. У меня такое чувство, что если я нащупаю его один раз, то этого будет достаточно. Каждый раз, когда я бью изо всех сил на тренировках или в матчах, у меня в голове стоит звон в ушах.

Но да, сейчас я чувствую себя гораздо лучше, чем в Мадриде.

Я всё ещё ношу компрессионный бандаж, тренируюсь с ним и буду так играть, это для меня не новость. Носить его не значит, что рука болит или что она плохо себя чувствует. Я использую его в качестве меры предосторожности и знаю, что он помогает. Мой физиотерапевт Хуанхо (Морено) говорит мне, что это помогает. Игра с бандажом не является для меня проблемой", — приводит слова испанца Marca.