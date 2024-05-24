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Янник Синнер стал лицом итальянского бренда макаронных изделий De Cecco
Теннисист похвастался на своей странице в соцсети
Getty Images/Global Images Ukraine
Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал лицом итальянского бренда макаронных изделий и оливкового масла De Cecco.
"Великий теннисист и великолепная паста имеют много общего: страсть, ежедневный труд и желание достичь совершенства.
Синнер и Де Чекко — идеальная команда, которая представляет лучшее, что есть в Италии, во всем мире.
Существует только один Янник Синнер, существует только один Де Чекко.", — написал Синнер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
Un grande giocatore di tennis ed una grande pasta hanno tante cose in comune: Passione, impegno quotidiano e la voglia di raggiungere l‘eccellenza.— Jannik Sinner (@janniksin) May 24, 2024
Sinner e De Cecco sono la squadra perfetta per portare il meglio dell‘Italia nel mondo.
C‘è solo uno Jannik Sinner, c‘è solo una De… pic.twitter.com/fmKoYpy2ed
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