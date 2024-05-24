Янник Синнер стал лицом итальянского бренда макаронных изделий De Cecco

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал лицом итальянского бренда макаронных изделий и оливкового масла De Cecco.

"Великий теннисист и великолепная паста имеют много общего: страсть, ежедневный труд и желание достичь совершенства.

Синнер и Де Чекко — идеальная команда, которая представляет лучшее, что есть в Италии, во всем мире.

Существует только один Янник Синнер, существует только один Де Чекко.", — написал Синнер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).