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Янник Синнер стал лицом итальянского бренда макаронных изделий De Cecco

Теннис

Теннисист похвастался на своей странице в соцсети

Янник Синнер стал лицом итальянского бренда макаронных изделий De Cecco

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал лицом итальянского бренда макаронных изделий и оливкового масла De Cecco.

"Великий теннисист и великолепная паста имеют много общего: страсть, ежедневный труд и желание достичь совершенства.
Синнер и Де Чекко — идеальная команда, которая представляет лучшее, что есть в Италии, во всем мире.

Существует только один Янник Синнер, существует только один Де Чекко.", — написал Синнер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

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