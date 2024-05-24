Новак Джокович уступил Томашу Махачу в полуфинале турнира в Женеве

44-я ракетка мира 23-летний чех Томаш Махач вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В полуфинальном матче Махач сыграл с 24-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Женева. 1/2 финала

Новак Джокович — Томаш Махач 4:6, 6:0, 1:6

Встреча продлилась 2 часа 7 минут. В её рамках чех четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Джоковича четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта.

В финале грунтового турнира в Женеве Томаш Махач сыграет с победителем матча Флавио Коболли — Каспер Рууд.