Новак Джокович второй раз в карьере проиграл матч, в котором выиграл сет со счётом 6:0

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира Новак Джокович проиграл второй в карьере матч, когда взял один сет не отдав сопернику ни единого гейма.

Новак Джокович уступил чеху Томашу Махачу в полуфинале турнира ATP-250 со счётом 4:6, 6:0, 1:6. Предыдущее подобное поражение серб потерпел на "Мастерсе" в Париже в 2012 году в матче с американским теннисистом Сэмом Куэрри — 6:0, 6:7, 4:6.

В четвертьфинале турнира в Женеве Джокович одержал победу над Таллоном Грикспором, которому в один день пришлось и доигрывать встречу против Дениса Шаповалова, и противостоять первой ракетке мира.