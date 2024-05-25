  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк и Стародубцева получили первых соперниц на Roland Garros
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк и Стародубцева получили первых соперниц на Roland Garros

Теннис
Обновлено

Будет непросто

Костюк и Стародубцева получили первых соперниц на Roland Garros

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первые украинские теннисистки приступят к борьбе в основной сетке Открытого чемпионата Франции – Roland Garros уже в воскресенье, 26 мая.

Марта Костюк (WTA №20) начнет свой путь на турнире серии Grand Slam матчем против Лауры Пегосси (WTA №119). Раньше спортсменки никогда не встречались, а для представительницы Бразилии это будет первый поединок в основе Roland Garros.

Прошедшая через квалификацию в основу соревнований Юлия Стародубцева (WTA №144) сыграет в первом матче против Кристины Букши (WTA №72). Украинка и испанка будут впервые играть очный поединок.

Отметим, что в основной сетке Roland Garros в этом году сыграет шесть представительниц Украины.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович второй раз в карьере проиграл матч, в котором выиграл сет со счётом 6:0
yellow-arrow
Новак Джокович уступил Томашу Махачу в полуфинале турнира в Женеве
yellow-arrow
Карлос Алькарас: Матчи с Надалем всегда накладывают определённый отпечаток
Марта Костюк Юлия Стародубцева
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости