Костюк и Стародубцева получили первых соперниц на Roland Garros

Первые украинские теннисистки приступят к борьбе в основной сетке Открытого чемпионата Франции – Roland Garros уже в воскресенье, 26 мая.

Марта Костюк (WTA №20) начнет свой путь на турнире серии Grand Slam матчем против Лауры Пегосси (WTA №119). Раньше спортсменки никогда не встречались, а для представительницы Бразилии это будет первый поединок в основе Roland Garros.

Прошедшая через квалификацию в основу соревнований Юлия Стародубцева (WTA №144) сыграет в первом матче против Кристины Букши (WTA №72). Украинка и испанка будут впервые играть очный поединок.

Отметим, что в основной сетке Roland Garros в этом году сыграет шесть представительниц Украины.