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Костюк и Стародубцева получили первых соперниц на Roland Garros
Будет непросто
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первые украинские теннисистки приступят к борьбе в основной сетке Открытого чемпионата Франции – Roland Garros уже в воскресенье, 26 мая.
Марта Костюк (WTA №20) начнет свой путь на турнире серии Grand Slam матчем против Лауры Пегосси (WTA №119). Раньше спортсменки никогда не встречались, а для представительницы Бразилии это будет первый поединок в основе Roland Garros.
Прошедшая через квалификацию в основу соревнований Юлия Стародубцева (WTA №144) сыграет в первом матче против Кристины Букши (WTA №72). Украинка и испанка будут впервые играть очный поединок.
Отметим, что в основной сетке Roland Garros в этом году сыграет шесть представительниц Украины.
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