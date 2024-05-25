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Свентек – о Roland Garros: Я взволнована и рада вернуться

Теннис
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Удачи на грунте

Свентек – о Roland Garros: Я взволнована и рада вернуться

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Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек, поделилась ожиданиями от Roland Garros.

"Конечно, я взволнована и рада вернуться. Я очень люблю это место, поэтому я счастлива, что сейчас нахожусь в хорошей форме и в хорошем настроении, чтобы начать турнир, потому что в прошлом году мы боролись с некоторыми травмами. Так что в этом году я просто счастлива вернуться и действительно наслаждаюсь этим. Я бы соврала, если бы сказала, что не волнуюсь, потому что все волнуются, я думаю.

Есть большое давление, особенно когда ты играешь хорошо и уже знаешь, что можешь достичь этой ступеньки, знаешь, люди ожидают, что это произойдет снова и снова, и снова, и снова, и снова. Поэтому давление есть, но я бы не сказала, что нервничаю больше обычного. Этот стресс необходим для того, чтобы выйти на правильный уровень мотивации и готовности. Но я достаточно уверена в своей игре и в работе, которую мы выполняли. Поэтому я чувствую себя хорошо" – сказала Ига.

Напомним, что открытый чемпионат Франции состоится с 26 мая по 9 июня.

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Roland Garros Ига Свёнтек
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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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