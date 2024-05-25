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Циципас и Бадоса снова вместе, пара возобновила отношения
Быстро они
https://sport.24tv.ua
Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о возобновлении романтических отношений с испанкой Паулой Бадосой.
"Мы вместе. Я хотел бы это объяснить, потому что некоторые люди создают разные истории о нас. Не то чтобы меня это волновало, но я не думаю, что люди должны это так воспринимать. Паула не сделала ничего дурного, как и я.
Нам было трудно разойтись, и я тоже переживал трудные времена. Я бы сказал, что мне не удалось справиться со всем очень хорошо, потому что я чувствовал давление тура, работы. Казалось, что это как гора, совмещать эти две вещи (личную и профессиональную жизнь), и я решил сделать перерыв.
Через две-три недели я понял, что она человек, который меня очень поддержал, и когда она снова попыталась связаться со мной, я почувствовал, насколько сильна наша любовь друг к другу. Я понял, что эти отношения, которые у меня есть с Паулой, полностью отличаются от любых других отношений, которые я имел. Это придает большую ценность всему, что я делаю, и я хочу, чтобы она была рядом со мной всегда, когда это возможно. Так что да, мы воссоединились и наши дела идут хорошо" – сказал грек.
Напомним, что ранее первые украинки
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