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Алькарас: На тренировках все хорошо, нет никакого дискомфорта

Теннис
Обновлено

Готовность номер один перед Ролан Гаррос

Алькарас: На тренировках все хорошо, нет никакого дискомфорта

Фото: NRC

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас, рассказал о своей готовности к Открытому чемпионату Франции.

"На тренировках все хорошо, нет никакого дискомфорта. Мое состояние намного лучше, чем в Мадриде. Но я продолжаю носить компрессионный рукав. В нем я буду играть, но его ношение не означает, что рука болит или я плохо себя чувствую. Это только мера пресечения.

Я надену что угодно, чтобы психологически было проще. Посмотрим, каким будет первый матч, но я верю, что он пройдет хорошо для меня" – сказал Карлос.

Напомним, что ранее Циципас и Бадоса возобновили отношения.

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