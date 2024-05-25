Алькарас: На тренировках все хорошо, нет никакого дискомфорта

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас, рассказал о своей готовности к Открытому чемпионату Франции.

"На тренировках все хорошо, нет никакого дискомфорта. Мое состояние намного лучше, чем в Мадриде. Но я продолжаю носить компрессионный рукав. В нем я буду играть, но его ношение не означает, что рука болит или я плохо себя чувствую. Это только мера пресечения.

Я надену что угодно, чтобы психологически было проще. Посмотрим, каким будет первый матч, но я верю, что он пройдет хорошо для меня" – сказал Карлос.