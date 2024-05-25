Синнер: Бедро чувствует себя хорошо, результаты последних проверок положительные

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер, рассказал о своем самочувствии перед Открытым чемпионатом Франции.

"Бедро чувствует себя хорошо. Результаты последних проверок, которые мы провели, были очень положительными. Вот почему я здесь. Конечно, общая физическая форма не такая, как мне хотелось бы, но мы не можем сотворить чудо менее чем за 10 дней до матча первого круга.

Важнейшее это психологическое состояние. Нужно быть готовым и принимать то, что на корте могут произойти разные вещи. А там увидим, что я смогу сделать" – сказал Янник.