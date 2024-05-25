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Синнер: Бедро чувствует себя хорошо, результаты последних проверок положительные

Теннис
Обновлено

Итальянец готов бороться за титул

Синнер: Бедро чувствует себя хорошо, результаты последних проверок положительные

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер, рассказал о своем самочувствии перед Открытым чемпионатом Франции.

"Бедро чувствует себя хорошо. Результаты последних проверок, которые мы провели, были очень положительными. Вот почему я здесь. Конечно, общая физическая форма не такая, как мне хотелось бы, но мы не можем сотворить чудо менее чем за 10 дней до матча первого круга.

Важнейшее это психологическое состояние. Нужно быть готовым и принимать то, что на корте могут произойти разные вещи. А там увидим, что я смогу сделать" – сказал Янник.

Напомним, что ранее о своей готовности к RG рассказал Карлос Алькарас.

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