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Синнер: Бедро чувствует себя хорошо, результаты последних проверок положительные
Итальянец готов бороться за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер, рассказал о своем самочувствии перед Открытым чемпионатом Франции.
"Бедро чувствует себя хорошо. Результаты последних проверок, которые мы провели, были очень положительными. Вот почему я здесь. Конечно, общая физическая форма не такая, как мне хотелось бы, но мы не можем сотворить чудо менее чем за 10 дней до матча первого круга.
Важнейшее это психологическое состояние. Нужно быть готовым и принимать то, что на корте могут произойти разные вещи. А там увидим, что я смогу сделать" – сказал Янник.
Напомним, что ранее о своей готовности к RG
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