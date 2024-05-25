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Надаль: Большая вероятность, что это мой последний Roland Garros, но не 100%
Настоящий спортивный дипломат
Фото: NU.nl
Испанский теннисист Рафаэль Надаль перед стартом Открытого чемпионата Франции рассказал, сыграет ли он на Roland Garros в следующем году.
"Вероятность того, что это мой последний Ролан Гаррос, велика, но это точно не 100%. Я пока не могу дать никаких гарантий. После Рима я чувствую себя гораздо лучше физически. У меня была отличная неделя тренировок и я чувствую, что могу играть без ограничений" – сказал Рафа.
Напомним, что ранее Алькарас
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