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Надаль: Большая вероятность, что это мой последний Roland Garros, но не 100%

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Надаль: Большая вероятность, что это мой последний Roland Garros, но не 100%

Фото: NU.nl

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль перед стартом Открытого чемпионата Франции рассказал, сыграет ли он на Roland Garros в следующем году.

"Вероятность того, что это мой последний Ролан Гаррос, велика, но это точно не 100%. Я пока не могу дать никаких гарантий. После Рима я чувствую себя гораздо лучше физически. У меня была отличная неделя тренировок и я чувствую, что могу играть без ограничений" – сказал Рафа.

Напомним, что ранее Алькарас рассказал о своем состоянии перед Roland Garros.

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