Три украинки стартуют в первый день Roland Garros

Сегодня, 26 мая, стартует Открытый чемпионат Франции по теннису - Roland Garros-2024. В первый день соревнований три представительницы Украины будут бороться за второй раунд Grand Slam.

Даяна Ястремская (WTA №32) в 12:00 начнет поединок против австралийки Айлы Томлянович (WTA №207). Матч пройдет на корте номер 14 первым запуском.

Леся Цуренко (WTA №44) в аналогичное время стартует поединком против хорватки Доны Векич (WTA №40). Матч пройдет на корте номер 12 первым запуском.

Марта Костюк (WTA №20) начнет турнир встречей против представительницы Бразилии Лауры Пигосси (WTA №119). Матч состоится на корте номер 6. Начало матча – не раньше 13:30 по Киеву.

Напомним, что открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже.