WTA опубликовали новые рейтинги перед стартом Roland Garros

WTA обновили рейтинги лучших теннисисток мира перед стартом Открытого чемпионата Франции – Roland Garros.

Наивысше среди наших расположилась Элина Свитолина, которая занимает 19 позицию (-2). ТОП-20 замыкает Марта Костюк (0).

Даяна Ястремская сохранила за собой 32 строчку рейтинга, а Леся Цуренко потеряла одну позицию – 45 место.

Ангелина Калинина вернулась в ТОП-50 после выхода в полуфинал турнира в Страсбурге (Франция) и сейчас занимает 48-е место в мире.

Первое место традиционно осталось за полькой Игой Свентек, вторая – Арина Сабаленко, а ТОП-3 замыкает Кори Гауфф из США.