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WTA опубликовали новые рейтинги перед стартом Roland Garros
Наши девушки – высоко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
WTA обновили рейтинги лучших теннисисток мира перед стартом Открытого чемпионата Франции – Roland Garros.
Наивысше среди наших расположилась Элина Свитолина, которая занимает 19 позицию (-2). ТОП-20 замыкает Марта Костюк (0).
Даяна Ястремская сохранила за собой 32 строчку рейтинга, а Леся Цуренко потеряла одну позицию – 45 место.
Ангелина Калинина вернулась в ТОП-50 после выхода в полуфинал турнира в Страсбурге (Франция) и сейчас занимает 48-е место в мире.
Первое место традиционно осталось за полькой Игой Свентек, вторая – Арина Сабаленко, а ТОП-3 замыкает Кори Гауфф из США.
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