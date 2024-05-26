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WTA опубликовали новые рейтинги перед стартом Roland Garros

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WTA опубликовали новые рейтинги перед стартом Roland Garros

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

WTA обновили рейтинги лучших теннисисток мира перед стартом Открытого чемпионата Франции – Roland Garros.

Наивысше среди наших расположилась Элина Свитолина, которая занимает 19 позицию (-2). ТОП-20 замыкает Марта Костюк (0).

Даяна Ястремская сохранила за собой 32 строчку рейтинга, а Леся Цуренко потеряла одну позицию – 45 место.

Ангелина Калинина вернулась в ТОП-50 после выхода в полуфинал турнира в Страсбурге (Франция) и сейчас занимает 48-е место в мире.

Первое место традиционно осталось за полькой Игой Свентек, вторая – Арина Сабаленко, а ТОП-3 замыкает Кори Гауфф из США.

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Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина Roland Garros
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