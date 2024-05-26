Костюк: Чем выше я в рейтинге, тем больше появляется давление

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №20) рассказала, как справляется с психологическим давлением во время матчей.

"Я не слежу за комментариями, ничего не читаю. У меня моя команда, есть наш процесс. Что касается давления, то чем выше ты в рейтинге, тем больше появляется давление. Ты и сам от себя ждешь больше, чем раньше. На мой взгляд, это естественный процесс и к нему нужно относиться спокойно. Иначе не будет, если ты хочешь стать лучшим.

Честно говоря, мне нравится быть в этом статусе, потому что я много лет к этому шла. Это такая проблема, которую хотят все – проблема давления, когда ты хорошо играешь и у тебя высокий рейтинг" – сказала Марта.