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Айла Томлянович - Даяна Ястремская. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
Айла Томлянович - Даяна Ястремская: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.05.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 26 мая стартует Открытый чемпионат Франции по теннису - Roland Garros-2024. В первый день соревнований три представительницы Украины будут бороться за второй раунд Grand Slam.
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Даяна Ястремская (WTA №32) в 12:00 начала поединок против австралийки Айлы Томлянович (WTA №207). Матч проходит на корте номер 14 первым запуском.
Roland Garros-2024. Первый круг
Айла Томлянович - Даяна Ястремская
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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