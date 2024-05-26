Айла Томлянович - Даяна Ястремская. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024

Сегодня, 26 мая стартует Открытый чемпионат Франции по теннису - Roland Garros-2024. В первый день соревнований три представительницы Украины будут бороться за второй раунд Grand Slam.

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Даяна Ястремская (WTA №32) в 12:00 начала поединок против австралийки Айлы Томлянович (WTA №207). Матч проходит на корте номер 14 первым запуском.

Roland Garros-2024. Первый круг

Айла Томлянович - Даяна Ястремская

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