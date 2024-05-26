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Цуренко покинула Roland Garros, даже не доиграв первый матч
А зачем было стартовать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №44) проиграла на старте Открытого чемпионата Франции – Roland Garros-2024.
Наша спортсменка не сумела доиграть первый матч на турнире. При счете 5-6 в стартовом сете в противостоянии с представительницей Хорватии Доной Векич (WTA №40) Цуренко решила сняться с поединка. Причиной этому стали проблемы со здоровьем, однако какие именно – точно пока неизвестно (скорее всего – дискомфорт в области поясницы).
Векич может и в следующем круге сыграть против представительницы Украины, в случае победы Марты Костюк (WTA №20) над представительницей Бразилии Лаурой Пигосси (WTA №119).
Напомним, что ранее Костюк
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