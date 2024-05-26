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Лаура Пегосси - Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
Лаура Пегосси - Марта Костюк: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.05.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 26 мая, стартует Открытый чемпионат Франции по теннису - Roland Garros-2024. В первый день соревнований три представительницы Украины вели/ведут борьбу за второй раунд Grand Slam.
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Марта Костюк (WTA №20) начнет турнир встречей против представительницы Бразилии Лауры Пигосси (WTA №119). Матч состоится на корте номер 6. Начало матча – не раньше 13:30 по Киеву.
Roland Garros-2024. Первый круг
Лаура Пегосси - Марта Костюк
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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