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Лаура Пегосси - Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024

Теннис

Лаура Пегосси - Марта Костюк: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.05.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "

Лаура Пегосси - Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 26 мая, стартует Открытый чемпионат Франции по теннису - Roland Garros-2024. В первый день соревнований три представительницы Украины вели/ведут борьбу за второй раунд Grand Slam.

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Марта Костюк (WTA №20) начнет турнир встречей против представительницы Бразилии Лауры Пигосси (WTA №119). Матч состоится на корте номер 6. Начало матча – не раньше 13:30 по Киеву.

Roland Garros-2024. Первый круг

Лаура Пегосси - Марта Костюк

Трансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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