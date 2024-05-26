Ястремская с тяжелой победы стартует на Roland Garros

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №32) победила на старте Открытого чемпионата Франции – Roland Garros-2024.

В первом матче на турнире серии Grand Slam наша спортсменка одолела представительницу Австралии Айлу Томлянович (WTA №207).

Счет матча 2-1 (3-6; 6-3; 6-3) в пользу украинки. В активе Даяны 6 подач на вылет, 32 виннера, 3 из 6 использованных брейков, 6 из 8 отыгранных брейков, 45 невынужденных и 4 двойных ошибки. Поединок длился 2 часа 10 минут.

В следующем раунде соревнований Ястремская сыграет против представительницы Китая Ван Яфан (WTA №68).