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Ястремская с тяжелой победы стартует на Roland Garros
Было не просто, но она справилась
Фото: NBC Sports
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №32) победила на старте Открытого чемпионата Франции – Roland Garros-2024.
В первом матче на турнире серии Grand Slam наша спортсменка одолела представительницу Австралии Айлу Томлянович (WTA №207).
Счет матча 2-1 (3-6; 6-3; 6-3) в пользу украинки. В активе Даяны 6 подач на вылет, 32 виннера, 3 из 6 использованных брейков, 6 из 8 отыгранных брейков, 45 невынужденных и 4 двойных ошибки. Поединок длился 2 часа 10 минут.
В следующем раунде соревнований Ястремская сыграет против представительницы Китая Ван Яфан (WTA №68).
Напомним, что ранее Цуренко
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