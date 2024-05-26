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Надаль готовится к первому матчу на Roland Garros. Фото

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Сказка может быстро закончиться

Надаль готовится к первому матчу на Roland Garros. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль готовится к первому матчу на Открытом чемпионате Франции – Roland Garros. Кадры с тренировки на главных кортах Grand Slam испанец разместил на своей официальной странице в Instagram.

Отметим, что свой первый матч на турнире Надаль сыграет 27 мая. Его соперником станет немец Александр Зверев (АТР №4).

"Вчерашняя тренировка была… просто невероятной. Спасибо за твою любовь, Париж"

Напомним, что ранее Ястремская стартовала с победы на Roland Garros.

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Рафаэль Надаль Roland Garros
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