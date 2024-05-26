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Надаль готовится к первому матчу на Roland Garros. Фото
Сказка может быстро закончиться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль готовится к первому матчу на Открытом чемпионате Франции – Roland Garros. Кадры с тренировки на главных кортах Grand Slam испанец разместил на своей официальной странице в Instagram.
Отметим, что свой первый матч на турнире Надаль сыграет 27 мая. Его соперником станет немец Александр Зверев (АТР №4).
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Напомним, что ранее Ястремская
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