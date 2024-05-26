Надаль готовится к первому матчу на Roland Garros. Фото

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль готовится к первому матчу на Открытом чемпионате Франции – Roland Garros. Кадры с тренировки на главных кортах Grand Slam испанец разместил на своей официальной странице в Instagram.

Отметим, что свой первый матч на турнире Надаль сыграет 27 мая. Его соперником станет немец Александр Зверев (АТР №4).

"Вчерашняя тренировка была… просто невероятной. Спасибо за твою любовь, Париж"