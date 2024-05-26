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Украинцы получили соперников в первом круге парного Roland Garros

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Украинцы получили соперников в первом круге парного Roland Garros

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Все представители Украины получили соперников на матчи первого круга парного Roland Garros-2024. Всего 6 представителей нашего государства вместе со своими партнерами будут бороться за самые высокие награды Grand Slam.

Людмила Киченок / Елена Остапенко - Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс

Надежда Киченок / Мию Като - Дарья Севилл / Айла Томлянович

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе - Клара Бюрель / Клое Паке

Ангелина Калинина / Дайана Ястремская - Эйша Мухаммед / Алдила Сутджиади

Денис Молчанов / Джон Патрик Смит - Петрос Циципас / Стефанос Циципас

Напомним, что ранее Ястремская с победы стартовала на Roland Garros.

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