Украинцы получили соперников в первом круге парного Roland Garros

Все представители Украины получили соперников на матчи первого круга парного Roland Garros-2024. Всего 6 представителей нашего государства вместе со своими партнерами будут бороться за самые высокие награды Grand Slam.

Людмила Киченок / Елена Остапенко - Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс

Надежда Киченок / Мию Като - Дарья Севилл / Айла Томлянович

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе - Клара Бюрель / Клое Паке

Ангелина Калинина / Дайана Ястремская - Эйша Мухаммед / Алдила Сутджиади

Денис Молчанов / Джон Патрик Смит - Петрос Циципас / Стефанос Циципас