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Украинцы получили соперников в первом круге парного Roland Garros
Болеем за наших
Getty Images/Global Images Ukraine
Все представители Украины получили соперников на матчи первого круга парного Roland Garros-2024. Всего 6 представителей нашего государства вместе со своими партнерами будут бороться за самые высокие награды Grand Slam.
Людмила Киченок / Елена Остапенко - Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс
Надежда Киченок / Мию Като - Дарья Севилл / Айла Томлянович
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе - Клара Бюрель / Клое Паке
Ангелина Калинина / Дайана Ястремская - Эйша Мухаммед / Алдила Сутджиади
Денис Молчанов / Джон Патрик Смит - Петрос Циципас / Стефанос Циципас
Напомним, что ранее Ястремская с
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