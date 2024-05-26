Невероятный камбэк. Костюк в трехсетовом матче преодолела первый круг Ролан Гаррос

В воскресном матче первого круга основной сетки Ролан Гаррос вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 20) противостояла представительнице Бразилии Лаури Пигосси (WTA 119).

Встреча завершилась победой украинки 2:1. В общей сложности поединок длился 3 часа 15 минут.

Первый сет был за Костюк, хоть и Марта отдала первый же гейм на своей подаче. Вторую партию в тай-брейке забрала бразильянка.

Самым интересным оказался третий сет. Пигосси вела в счете 4:0 и в пятом гейме подавала тоже она. Правда, Костюк победила в шести геймах подряд и прошла дальше.

Лаура Пигосси (Бразилия) – Марта Костюк (Украина) 1:2 (5:7, 7:6 (4), 4:6)

В следующем круге украинка встретится с представительницей Хорватии Донной Векич (WTA 40). Она на предыдущей стадии играла с Лесей Цуренко, но 34-летняя украинка сошла с корта из-за повреждения в конце первого сета (счет был 6:5).

Костюк и Векич сыграют 29 мая.