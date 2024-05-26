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Невероятный камбэк. Костюк в трехсетовом матче преодолела первый круг Ролан Гаррос
В соперниках была 119 ракетка мира
Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресном матче первого круга основной сетки Ролан Гаррос вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 20) противостояла представительнице Бразилии Лаури Пигосси (WTA 119).
Встреча завершилась победой украинки 2:1. В общей сложности поединок длился 3 часа 15 минут.
Первый сет был за Костюк, хоть и Марта отдала первый же гейм на своей подаче. Вторую партию в тай-брейке забрала бразильянка.
Самым интересным оказался третий сет. Пигосси вела в счете 4:0 и в пятом гейме подавала тоже она. Правда, Костюк победила в шести геймах подряд и прошла дальше.
Лаура Пигосси (Бразилия) – Марта Костюк (Украина) 1:2 (5:7, 7:6 (4), 4:6)
В следующем круге украинка встретится с представительницей Хорватии Донной Векич (WTA 40). Она на предыдущей стадии играла с Лесей Цуренко, но 34-летняя украинка сошла с корта из-за повреждения в конце первого сета (счет был 6:5).
Костюк и Векич сыграют 29 мая.
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