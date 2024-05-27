Три украинки будут играть во второй день Roland Garros

27 мая состоится второй день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. В первый день соревнований только Леся Цуренко выбыла из-за травмы, зато Даяна Ястремская и Марта Костюк прошли во второй раунд соревнований.

Сегодня также будут играть на французских кортах три украинки: Ангелина Калинина (WTA №48) не раньше 14:00 начнет поединок против колумбийки Камилы Осорио (WTA №77). Матч состоится на корте номер 5.

Юлия Стародубцева (WTA №142) не ранее 15:15 стартует в первом раунде поединком против испанки Кристины Букши (WTA №73). Матч также состоится на корте номер 5.

Элина Свитолина (WTA №19), которая является сеяной под 15-м номером, начнет турнир встречей против представительницы Чехии Каролины Плишковой (WTA №52). Матч состоится на корте им. Сюзанн Ленглен. Начало игры - не ранее 17:15 по киевскому времени.

Напомним, что Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже.