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Камила Осорио - Ангелина Калинина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
Камила Осорио - Ангелина Калинина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.05.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "
фото - rolandgarros.com
27 мая состоится второй день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. В первый день соревнований только Леся Цуренко выбыла из-за травмы, зато Даяна Ястремская и Марта Костюк прошли во второй раунд соревнований.
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Сегодня также будут играть на французских кортах три украинки. Одна из них, Ангелина Калинина (WTA №48), не раньше 14:00 начнет поединок против колумбийки Камилы Осорио (WTA №77). Матч состоится на корте номер 5.
Roland Garros-2024. Первый круг
Камила Осорио - Ангелина Калинина
Трансляция матча будет доступна по ссылке >>>
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