Камила Осорио - Ангелина Калинина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024

27 мая состоится второй день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. В первый день соревнований только Леся Цуренко выбыла из-за травмы, зато Даяна Ястремская и Марта Костюк прошли во второй раунд соревнований.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Сегодня также будут играть на французских кортах три украинки. Одна из них, Ангелина Калинина (WTA №48), не раньше 14:00 начнет поединок против колумбийки Камилы Осорио (WTA №77). Матч состоится на корте номер 5.

Roland Garros-2024. Первый круг

Камила Осорио - Ангелина Калинина

Трансляция матча будет доступна по ссылке >>>