Юлия Стародубцева - Кристина Букши. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024

27 мая состоится второй день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. В первый день соревнований только Леся Цуренко выбыла из-за травмы, зато Даяна Ястремская и Марта Костюк прошли во второй раунд соревнований.

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Сегодня также будут играть на французских кортах три украинки. В частности, Юлия Стародубцева (WTA №142) не ранее 15:15 стартует в первом раунде поединком против испанки Кристины Букши (WTA №73). Матч также состоится на корте номер 5.

Roland Garros-2024. Первый круг

Юлия Стародубцева - Кристина Букши

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