Елина Свитолина - Каролина Плишкова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024

27 мая состоится второй день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. В первый день соревнований только Леся Цуренко выбыла из-за травмы, зато Даяна Ястремская и Марта Костюк прошли во второй раунд соревнований.

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Элина Свитолина (WTA №19), которая является сеяной под 15-м номером, начнет турнир встречей против представительницы Чехии Каролины Плишковой (WTA №52). Матч состоится на корте им. Сюзанн Ленглен. Начало игры - не ранее 17:15 по киевскому времени.

Roland Garros-2024. Первый круг

Елина Свитолина - Каролина Плишкова

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