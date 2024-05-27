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Елина Свитолина - Каролина Плишкова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
Елина Свитолина - Каролина Плишкова: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.05.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "
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27 мая состоится второй день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. В первый день соревнований только Леся Цуренко выбыла из-за травмы, зато Даяна Ястремская и Марта Костюк прошли во второй раунд соревнований.
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Элина Свитолина (WTA №19), которая является сеяной под 15-м номером, начнет турнир встречей против представительницы Чехии Каролины Плишковой (WTA №52). Матч состоится на корте им. Сюзанн Ленглен. Начало игры - не ранее 17:15 по киевскому времени.
Roland Garros-2024. Первый круг
Елина Свитолина - Каролина Плишкова
Трансляция матча будет доступна по ссылке >>>
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