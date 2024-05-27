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Янник Синнер с победы стартовал с победы на Ролан Гаррос
Уверенная победа итальянца
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в матче первого круга Открытого чемпионата Франции в трёх сетах обыграл 46-го номера в рейтинге ATP Кристофера Юбэнкса из США.
Ролан Гаррос-2024. Первый круг
Янник Синнер — Кристофер Юбэнкс 6:3, 6:3, 6:4
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. Синнер шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Юбэнкса четыре эйса, девять двойных ошибок и один выигранный брейк-пойнт из десяти.
Во втором раунде "Ролан Гаррос" — 2024 Синнер встретится с 45-й ракеткой мира австрийским теннисистом Себастьяном Офнером. В первом круге австриец обыграл француза Теренса Атмана (121-й в рейтинге ATP), уступая по ходу встречи 0:2 по сетам.
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