Ига Швёнтек с уверенной победы стартовала на Ролан Гаррос - 2024

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла французскую теннисистку Леолию Жанжан в первом круге "Ролан Гаррос" — 2024.

Ролан Гаррос. Первый круг

Ига Швёнтек — Леолия Жанжан 6:1, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. В её рамках Швёнтек один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Жанжан ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Ига Швёнтек встретится с японской теннисисткой Наоми Осакой.