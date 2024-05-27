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Ига Швёнтек с уверенной победы стартовала на Ролан Гаррос - 2024
Польская теннисистка отдала сопернице три гейма
Фото: Sporting News
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла французскую теннисистку Леолию Жанжан в первом круге "Ролан Гаррос" — 2024.
Ролан Гаррос. Первый круг
Ига Швёнтек — Леолия Жанжан 6:1, 6:2
Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. В её рамках Швёнтек один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Жанжан ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Ига Швёнтек встретится с японской теннисисткой Наоми Осакой.
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