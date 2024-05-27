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Ига Швёнтек с уверенной победы стартовала на Ролан Гаррос - 2024

Теннис

Польская теннисистка отдала сопернице три гейма

Ига Швёнтек с уверенной победы стартовала на Ролан Гаррос - 2024

Фото: Sporting News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла французскую теннисистку Леолию Жанжан в первом круге "Ролан Гаррос" — 2024.

Ролан Гаррос. Первый круг

Ига Швёнтек — Леолия Жанжан 6:1, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. В её рамках Швёнтек один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Жанжан ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Ига Швёнтек встретится с японской теннисисткой Наоми Осакой.

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