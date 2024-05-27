  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас ни разу не проиграл в первом круге турниров серии Большого шлема
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас ни разу не проиграл в первом круге турниров серии Большого шлема

Теннис

Испанец держит марку

Карлос Алькарас ни разу не проиграл в первом круге турниров серии Большого шлема

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас за всю карьеру ещё не проигрывал ни одного матча в первом круге турниров серии "Большого шлема" из 13 сыгранных.

В воскресенье, 26 мая, Алькарас в первом круге Открытого чемпионата Франции в трёх сетах переиграл американца Джеффри-Джона Вулфа, занимающего 107-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:1, 6:2, 6:1.

Напомним, во втором круге "Ролан Гаррос" Карлос Алькарас сыграет со 176-м в рейтинге ATP норвежским теннисистом Йеспером де Йонгом.

По теме
yellow-arrow
Ига Швёнтек с уверенной победы стартовала на Ролан Гаррос - 2024
yellow-arrow
Камила Осорио - Ангелина Калинина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
yellow-arrow
Свитолина: Сейчас уже нет каких-то больших проблем, есть небольшие травмы
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости