Карлос Алькарас ни разу не проиграл в первом круге турниров серии Большого шлема

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас за всю карьеру ещё не проигрывал ни одного матча в первом круге турниров серии "Большого шлема" из 13 сыгранных.

В воскресенье, 26 мая, Алькарас в первом круге Открытого чемпионата Франции в трёх сетах переиграл американца Джеффри-Джона Вулфа, занимающего 107-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:1, 6:2, 6:1.

Напомним, во втором круге "Ролан Гаррос" Карлос Алькарас сыграет со 176-м в рейтинге ATP норвежским теннисистом Йеспером де Йонгом.