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Карлос Алькарас ни разу не проиграл в первом круге турниров серии Большого шлема
Испанец держит марку
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас за всю карьеру ещё не проигрывал ни одного матча в первом круге турниров серии "Большого шлема" из 13 сыгранных.
В воскресенье, 26 мая, Алькарас в первом круге Открытого чемпионата Франции в трёх сетах переиграл американца Джеффри-Джона Вулфа, занимающего 107-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:1, 6:2, 6:1.
Напомним, во втором круге "Ролан Гаррос" Карлос Алькарас сыграет со 176-м в рейтинге ATP норвежским теннисистом Йеспером де Йонгом.
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