Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек не проигрывает на Ролан Гаррос 15 матчей подряд
Невероятный результат
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек продлила серию своих побед на "Ролан Гаррос" до 15 матчей.
15-ю победу подряд Швёнтек одержала в первом круге стартовавшего розыгрыша «Ролан Гаррос» — 2024. Первая сеяная Ига на старте уверенно обыграла 148-ю ракетку мира, французскую теннисистку Леолию Жанжан. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2.
Таким образом, Швёнтек не проигрывает на Открытом чемпионате Франции с четвертьфинала 2021 года. Тогда полька со счётом 4:6, 4:6 потерпела поражение от Марии Саккари из Греции.
Популярное сейчас
- Алиев поставил под сомнение патриотизм Шевченко: Где ты был первые четыре месяца войны?
- Сезон для Лунина ещё не закончен? Анчелотти дал предупреждение Куртуа перед финалом ЛЧ
- Сенсационный новый тренер и трансферы Полесья, Довбик - лучший бомбардир Ла Лиги, соперники Динамо в квалификации ЛЧ. Главные новости за 26 мая
- Цуренко покинула Roland Garros, даже не доиграв первый матч
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО