Ига Швёнтек не проигрывает на Ролан Гаррос 15 матчей подряд

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек продлила серию своих побед на "Ролан Гаррос" до 15 матчей.

15-ю победу подряд Швёнтек одержала в первом круге стартовавшего розыгрыша «Ролан Гаррос» — 2024. Первая сеяная Ига на старте уверенно обыграла 148-ю ракетку мира, французскую теннисистку Леолию Жанжан. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2.

Таким образом, Швёнтек не проигрывает на Открытом чемпионате Франции с четвертьфинала 2021 года. Тогда полька со счётом 4:6, 4:6 потерпела поражение от Марии Саккари из Греции.