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Стефанос Циципас не отдал сопернику ни единого сета и вышел во второй круг Ролан Гаррос-2024

Теннис

Уверенный старт греческого теннисиста

Стефанос Циципас не отдал сопернику ни единого сета и вышел во второй круг Ролан Гаррос-2024

Фото: eKathimerini

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции — 2024, действующим чемпионом которого является серб Новак Джокович.

В матче первого круга Циципас обыграл 54-ю ракетку мира представителя Венгрии Мартона Фучовича.

Ролан Гаррос. Первый круг

Стефанос Циципас — Мартон Фучович 7:6 (9:7), 6:4, 6:1

Встреча Циципаса с Фучовичем продлилась 2 часа и 22 минуты. В её рамках Стефанос три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Мартона два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Следующим соперником Циципаса на "Ролан Гаррос" станет 83-я ракетка мира 25-летний немец Даниэль Альтмайер.

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